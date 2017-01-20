ЧМК принимает межзаводскую школу доменщиков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) проходит межзаводская школа доменщиков – производственным опытом обмениваются специалисты доменного производства ведущих металлургических предприятий России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Металлурги ЧМК познакомили коллег с работой доменного производства, которое работает сегодня в составе трех печей. «Доменный цех – важнейшее звено в технологической цепи комбината, полностью обеспечивает чугуном сталеплавильный передел. Ежесуточно здесь производят свыше 11 тыс. тонн чугуна», – говорится в сообщении.

Межзаводская школа, впервые организованная корпорацией «Чермет» в 2000 году, – традиционная площадка для профессионального общения и обмена производственным опытом. Доклады коллег содержат информацию о технических нововведениях и методах усовершенствования технологических процессов, которые только внедряются или уже нашли применение на предприятиях.

В работе межзаводской школы доменщиков принимают участие специалисты ЧМК, Магнитогорского, Нижнетагильского, Новолипецкого, Западно-Сибирского металлургических комбинатов, представители предприятия «Тулачермет», компании «Северсталь», а также корпорации «Чермет».