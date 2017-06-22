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Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 12:16

ЧМК получил сертификат для поставок арматуры на рынок Австрии


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО, входит в Группу Мечел) успешно прошел аудит производства термоупрочненной арматуры на соответствие австрийскому стандарту – сертификат открывает для предприятия новое экспортное направление, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧМК.

Аудит проводила специализированная компания Wien-Zert. Проверку прошла термоупрочненная арматурная сталь марки В550В диаметром 10-20 мм, основной областью применения которой является гражданское и промышленное строительство. По результатам аудита комбинату выдан сертификат соответствия требованиям австрийского стандарта ÖNORM, что позволяет поставлять продукцию на рынок Австрии. Сертификат будет действовать в течение пяти лет.

В ходе аудита австрийские специалисты изучили весь процесс выпуска продукции: производство стали, стальных заготовок и работу прокатных станов 250-1 и 300-2. Эксперты проверили не только технологию производства, но и провели оценку качества продукции. Под контролем представителей Wien-Zert образцы арматуры ЧМК протестированы в лабораториях комбината, а также в независимой лаборатории в Австрии. Продукция прошла испытания механических свойств и тесты на выносливость.

«Полученный сертификат расширяет экспортные возможности ЧМК, предоставляя предприятию право реализовывать свою продукцию на рынке Австрии. Ориентировочный объем поставок арматуры по новому для комбината направлению может составить до 3 тыс. тонн в месяц», – отметил управляющий директор ПАО «ЧМК» Анатолий Щетинин.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

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Теги: мечел, чмк, арматура, австрия, промышленность челябинской области, аудит
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