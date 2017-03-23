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Агентство новостей Доступ 1 23 марта 2017 года, 13:40

ЧМК открыл прием персонала на рабочие специальности


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) открыл прием персонала на рабочие специальности; среди самых востребованных – станочники и ремонтники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В первую очередь, на ЧМК набирают рабочих-станочников: токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков. Также среди востребованных профессий – представители ремонтных служб: слесари-ремонтники, газорезчики, электрогазосварщики.

Ранее прием персонала на комбинате был временно приостановлен в связи с оптимизацией производственных процессов и совершенствованием организационных структур предприятия.

«Мы стараемся минимизировать привлечение сторонних организаций к проведению плановых ремонтов оборудования и изготовлению запасных частей. Для усиления собственных ремонтных служб ЧМК нам необходимы квалифицированные рабочие различных специальностей», – поясняет директор по персоналу и социальным программам ПАО «ЧМК» Вадим Касторнов.

Для представителей рабочих специальностей на ЧМК есть хорошая возможность профессионального роста, на комбинате работает свой учебный центр, который постоянно организует обучающие курсы и курсы повышения квалификации.

О новых вакансиях, карьерных возможностях и условиях работы крупнейший работодатель южноуральской столицы подробно расскажет 12 апреля на городской ярмарке вакансий (мероприятие организуется совместно со Службой занятости населения Челябинска).

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Теги: мечел, чмк, ярмарка вакансий, рынок труда, рабочие специальности
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