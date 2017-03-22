Ср, 22.03.2017, 11:36 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 10:34

ЧМК освоил производство балки для строительства промышленных цехов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) освоил промышленное производство двух профилей строительной балки – новый фасонный прокат делают на рельсобалочном стане комбината (УРБС), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Два новых профиля строительной двутавровой балки – 45Б1 и 45Б2 – востребованы на рынке. Область их применения – производство металлоконструкций для малоэтажного и многоэтажного строительства промышленных зданий, складских и торговых сооружений. На сегодняшний день российским партнерам отгружено более 200 тонн двутавровой балки новых освоенных профилей.

Фасонный прокат на ЧМК производят с 2013 года, с момента запуска в эксплуатацию рельсобалочного стана. На сегодняшний день освоено производство более 30 профилей балки, которая отгружается российским заводам металлоконструкций, вагоностроительным предприятиям, металлургическим комбинатам. В конце 2016 года ЧМК открыл экспортное направление реализации балочной продукции.

«Расширение сортаментной линейки рельсобалочного стана – одно из важнейших направлений развития комбината. Объемы продаж балки производства УРБС увеличиваются с каждым годом. Наращивать свое присутствие на рынке фасонного проката нам позволяют технические возможности стана: освоенные профили по геометрическим параметрам, качеству поверхности и уровню механических свойств соответствуют высочайшим требованиям, что обеспечивается высокой точностью настройки оборудования», – отметил управляющий директор ПАО «ЧМК» Анатолий Щетинин.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой работает 66 тыс. человек. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: мечел, чмк, промышленность челябинской области, рельсобалочный стан
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 584
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 10:28
На коксохимическом производстве ММК запустили новый разгрузочный комплекс
сегодня, 10:16
Строящийся свинокомплекс Аристова за 20 млрд обеспокоил прокуратуру
вчера, 17:34
ВАЖНО. Общественная палата Челябинской области: «умные кассы» – идея хорошая, но воплощать ее пока рано
вчера, 17:15
ВНИМАНИЕ. За неуплату долга перед мобильным оператором придется отдать 13% подоходного налога
вчера, 16:57
Китай поможет Челябинской области в подготовке к ШОС и БРИКС
вчера, 14:26
Минсельхоз назвал ТОП-5 лучших молочных предприятий региона
вчера, 12:03
До конца 2017 года ММК модернизирует стан 5000 и МНЛЗ № 6
вчера, 11:40
Сокращенным работникам «Уфалейникеля» предложат стать фермерами
20 марта, 17:48
Челябинские энергетики приступили к обрезке деревьев возле ЛЭП
20 марта, 14:32
ММК и АвтоВАЗ обсудили перспективы сотрудничества
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость