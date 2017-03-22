ЧМК освоил производство балки для строительства промышленных цехов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) освоил промышленное производство двух профилей строительной балки – новый фасонный прокат делают на рельсобалочном стане комбината (УРБС), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Два новых профиля строительной двутавровой балки – 45Б1 и 45Б2 – востребованы на рынке. Область их применения – производство металлоконструкций для малоэтажного и многоэтажного строительства промышленных зданий, складских и торговых сооружений. На сегодняшний день российским партнерам отгружено более 200 тонн двутавровой балки новых освоенных профилей.

Фасонный прокат на ЧМК производят с 2013 года, с момента запуска в эксплуатацию рельсобалочного стана. На сегодняшний день освоено производство более 30 профилей балки, которая отгружается российским заводам металлоконструкций, вагоностроительным предприятиям, металлургическим комбинатам. В конце 2016 года ЧМК открыл экспортное направление реализации балочной продукции.

«Расширение сортаментной линейки рельсобалочного стана – одно из важнейших направлений развития комбината. Объемы продаж балки производства УРБС увеличиваются с каждым годом. Наращивать свое присутствие на рынке фасонного проката нам позволяют технические возможности стана: освоенные профили по геометрическим параметрам, качеству поверхности и уровню механических свойств соответствуют высочайшим требованиям, что обеспечивается высокой точностью настройки оборудования», – отметил управляющий директор ПАО «ЧМК» Анатолий Щетинин.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой работает 66 тыс. человек. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.