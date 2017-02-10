ЧМК направил 20 млн на ремонт комплекса по производству «нержавейки»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) завершил плановый ремонт комплекса по производству качественных и нержавеющих сталей – затраты на выполнение масштабных работ, включающих в том числе и экологические мероприятия, составили порядка 20 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.

«В ходе ремонтной кампании специалисты обновили все три агрегата комплекса. Самые масштабные работы прошли на основном оборудовании – машине непрерывного литья слябовой заготовки № 2 – здесь установили новую опорно-поворотную часть стенда для замены сталеразливочных ковшей. Также отремонтировали два высокотехнологичных агрегата внепечной обработки стали, в которых металл готовят к разливке: вакуум-окислительный дегазатор и агрегат "ковш-печь"», – говорится в сообщении.

В ходе ремонта тщательно проверили и восстановили оборудование, обеспечивающее экологическую безопасность производства. Агрегаты комплекса оснащены современным оборотным циклом водоснабжения и пылегазоочисткой.

Комплекс по производству качественных и нержавеющих сталей ПАО «ЧМК» запущен в работу в 2010 году в электросталеплавильном отделении кислородно-конвертерного цеха. Общая сумма инвестиций в проект составила 3,6 млрд рублей. По набору и характеристикам оборудования комплекс не уступает оснащению лучших мировых производителей качественных и нержавеющих сталей. Все инвестиционные проекты ЧМК в обязательном порядке предусматривают серьезные вложения в природоохранные мероприятия для снижения или нейтрализации промышленных выбросов.