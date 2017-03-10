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Агентство новостей Доступ 1 10 марта 2017 года, 14:43

ЧКПЗ начал производство нестандартного оборудования для атомпрома


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ПАО «ЧКПЗ») запустил новое направление – производство нестандартного оборудования для атомной промышленности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Машины, персонал, технологии были приведены в полное соответствие с требованиями Ростехнадзора. Завод получил специальную лицензию на изготовление оборудования для ядерных установок и пункта хранения.

«Атомные электростанции являются особо опасными объектами. К ЧКПЗ, как поставщику оборудования в этот сектор, предъявляются высочайшие требования по контролю качества продукции. Контроль многоуровневый: от поставки сырья до испытания готовой продукции», – рассказали на предприятии, добавив, что завод успешно проходит все этапы, утверждаясь в статусе надежного производителя.

Отгрузки по первым контрактам состоялись в 2016 году. В планах на этот год – техническое перевооружение, наращивание мощностей и объемов выпуска. В ближайшей перспективе – поставки, в частности, для Белорусской АЭС.

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Теги: чкпз, промышленность челябинской области
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