Бензин и дизтопливо в Челябинске дорожают каждую неделю

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Управление ФАС по Челябинской области зафиксировало очередное повышение розничной цены на бензин и дизельное топливо с 23 по 29 января 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«За указанный период произошло увеличение розничной цены на бензин ООО "Газпромнефть-Урал" АИ-95 на 20 копеек, ДТ – на 40 копеек, ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" АИ-92 и АИ-95 – на 30 копеек, ООО "Башнефть-Розница" АИ-95 – на 20 копеек, ДТ – на 40 копеек, снижение розничной цены на бензин ООО "Регион" АИ-80 на 1 рубль», – говорится в сообщении.

23.01.2017-29.01.2017 г. Челябинск Наименование хозяйствующего субъекта АИ-80 АИ-92 АИ-95 ДТ ООО «Газпромнефть-Урал» - 33,60 37,10 38,20 ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» - 34,90 38,15 38,98 ООО «Башнефть-Розница» - 33,60 37,10 38,10 ООО «Регион» 31,60 33,60 36,90 37,50

Таким образом, стоимость дизельного топлива на челябинских АЗС варьируется от 37,50 до 38,98 рубля, бензина АИ-92 – от 33,6 до 34,90, АИ-95 – от 36,90 до 38,15 рубля.

Отметим, что рост цен на бензин и ДТ фиксируется несколько недель подряд.