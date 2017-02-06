Бензин и дизтопливо в Челябинске дорожают каждую неделю
Управление ФАС по Челябинской области зафиксировало очередное повышение розничной цены на бензин и дизельное топливо с 23 по 29 января 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«За указанный период произошло увеличение розничной цены на бензин ООО "Газпромнефть-Урал" АИ-95 на 20 копеек, ДТ – на 40 копеек, ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" АИ-92 и АИ-95 – на 30 копеек, ООО "Башнефть-Розница" АИ-95 – на 20 копеек, ДТ – на 40 копеек, снижение розничной цены на бензин ООО "Регион" АИ-80 на 1 рубль», – говорится в сообщении.
|
23.01.2017-29.01.2017 г. Челябинск
|
Наименование хозяйствующего субъекта
|
АИ-80
|
АИ-92
|
АИ-95
|
ДТ
|
ООО «Газпромнефть-Урал»
|
-
|
33,60
|
37,10
|
38,20
|
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»
|
-
|
34,90
|
38,15
|
38,98
|
ООО «Башнефть-Розница»
|
-
|
33,60
|
37,10
|
38,10
|
ООО «Регион»
|
31,60
|
33,60
|
36,90
|
37,50
Таким образом, стоимость дизельного топлива на челябинских АЗС варьируется от 37,50 до 38,98 рубля, бензина АИ-92 – от 33,6 до 34,90, АИ-95 – от 36,90 до 38,15 рубля.
Отметим, что рост цен на бензин и ДТ фиксируется несколько недель подряд.