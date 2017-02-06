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Агентство новостей Доступ 1 6 февраля 2017 года, 16:42

Бензин и дизтопливо в Челябинске дорожают каждую неделю


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Управление ФАС по Челябинской области зафиксировало очередное повышение розничной цены на бензин и дизельное топливо с 23 по 29 января 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«За указанный период произошло увеличение розничной цены на бензин ООО "Газпромнефть-Урал" АИ-95 на 20 копеек, ДТ – на 40 копеек, ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" АИ-92 и АИ-95 – на 30 копеек, ООО "Башнефть-Розница" АИ-95 – на 20 копеек, ДТ – на 40 копеек, снижение розничной цены на бензин ООО "Регион" АИ-80 на 1 рубль», – говорится в сообщении.

23.01.2017-29.01.2017 г. Челябинск
Наименование хозяйствующего субъекта
АИ-80
АИ-92
АИ-95
ДТ
ООО «Газпромнефть-Урал»
-
33,60
37,10
38,20
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»
-
34,90
38,15
38,98
ООО  «Башнефть-Розница»
-
33,60
37,10
38,10
ООО «Регион»
31,60
33,60
36,90
37,50

Таким образом, стоимость дизельного топлива на челябинских АЗС варьируется от 37,50 до 38,98 рубля, бензина АИ-92 – от 33,6 до 34,90, АИ-95 – от 36,90 до 38,15 рубля.

Отметим, что рост цен на бензин и ДТ фиксируется несколько недель подряд.

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Теги: челябинское уфас, новости челябинска, цены на бензин
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