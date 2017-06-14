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Агентство новостей Доступ 1 14 июня 2017 года, 11:01

Автозавод «Урал» предоставил технику для конкурса профмастерства водителей Газпрома


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Автомобильный завод «Урал» (Миасс, Челябинская область, входит в Группу ГАЗ) предоставил технику для конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2017» для компании «Газпром ПХГ».

Конкурс на звание «Лучший водитель автомобиля» был организован компанией «Газпром ПХГ», управляющей подземными хранилищами газа Российской Федерации, и проводился на полноприводных автомобилях-самосвалах «Урал NEXT» в Саратове. Конкурс проходил на площадке без покрытия. В состязаниях приняли участие около 20 специалистов компании.

Смотр проводился для совершенствования практических навыков управления автомобилями и их эксплуатации, совершенствования профмастерства водителей, а также с целью знакомства потенциальных клиентов с новыми образцами техники марки «Урал».

Конкурс состоял из двух этапов: теоретического испытания (на знание правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортного средства) и этапа практического мастерства, состоящего из выполнения упражнений по скоростному маневрированию.

В рамках конкурса водители выполняли фигуры «повороты на 90 градусов», «переставка», «змейка», «колея», «эстафета», «кегли». Также на трассе были установлены габаритные ворота и коридоры. Призерами конкурса стали водители, прошедшие полигон в установленный временной интервал, и проявившие отличное мастерство маневрирования. Такие качества грузовиков «Урал NEXT» как маневренность, проходимость, надежность помогали водителям при выполнении заданий. Победителям вручены памятные подарки автозавода «Урал».

Автомобильный завод «Урал» предоставил в качестве транспортных средств конкурса автомобили нового семейства «Урал NEXT». Автомобиль нового поколения «Урал NEXT» производится с ноября 2015 года. Техника «Урал NEXT» грузоподъемностью от 5,5 до 13 т сохраняет традиционные преимущества бренда «Урал» – уникальную проходимость и высокую функциональность, обладая при этом повышенной надежностью и комфортом, улучшенной управляемостью и экономичностью. Гарантия на автомобили «Урал NEXT» составляет 24 месяца или 100 тыс. км пробега, межсервисный интервал – 15 тыс. км.

Автозавод «Урал» и компания «Газпром» сотрудничают более 20 лет. За последние пять лет в транспортные подразделения Газпрома поставлено более 300 внедорожников «Урал» различных модификаций. Техника «Урал» с различными видами специального оборудования эксплуатируется при освоении месторождений. Автомобили «Урал NEXT» способны работать в условиях полного бездорожья и в тяжелых климатических условиях, преодолевать заболоченные участки, горные перевалы, глубокие снега и пески, брод.

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Теги: конкурс профмастерства, автозавод урал, новости миасса, группа газ, новости саратова, газпром
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