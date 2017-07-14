Авиакомпания «Ямал» планирует принять участие в модернизации челябинского аэропорта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Авиакомпания «Ямал» планирует принять участие в модернизации Челябинского аэропорта – планируется за три-четыре года качественно изменить воздушные ворота региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел совещание по развитию челябинского аэропорта. Как отметил глава региона, сейчас он слишком мало насыщен маршрутами авиаперевозок, хотя потребность в этом постоянно возрастает. «Мы заинтересованы в развитии челябинского аэропорта, его реконструкции, расширении направлений, открытии новых рейсов, и наконец, в появлении здесь базового авиаперевозчика», – заявил Дубровский.

Авиакомпания «Ямал» была приглашена региональным правительством и руководством компании «Новапорт» для обсуждения перспектив совместного сотрудничества. После предварительного изучения вопроса гендиректор компании «Ямал» Василий Крюк отметил, что его компания заинтересована в дальнейшем развитии региональных перевозок и готова к обсуждению условий долгосрочного сотрудничества с челябинским аэропортом.

Стороны решили совместными усилиями работать в этом направлении. Борис Дубровский поддержал идею создания рабочей группы. «В нее войдут представители регионального правительства, авиакомпании "Ямал" и челябинского аэропорта, возглавит группу министр транспорта региона Дмитрий Микулик. Наша задача – качественно изменить аэропорт. На это уйдет три-четыре года, но мы готовы к такой работе, готовы развивать аэропорт, открывать новые возможности для жителей и гостей региона», – отметил Дубровский.

До конца августа рабочая группа просчитает затраты авиакомпании и аэропорта на открытие новых региональных направлений, рассмотрит тарифную политику, проработает возможности субсидирования открытия новых рейсов со стороны федерального и регионального бюджетов и представит соответствующее заключение на рассмотрение губернатору.