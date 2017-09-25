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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 25 сентября 2017 года, 10:10

Атомоход «Сибирь» из металла Магнитки спущен на воду


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь» проекта 22220 – металл для корпуса судна был изготовлен на Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК», Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фото ЖЖ periskop

Водоизмещение «Сибири» составляет 33,5 тыс. тонн, длина – 173 метра, ширина – 34 метра. Ледокол будет способен развить по чистой воде скорость до 22 узлов. «Сибирь» сможет проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 3 метров. К судам этого типа еще относятся строящиеся головной ледокол проекта 22220 «Арктика» и второй серийный ледокол «Урал». Металл для них также поставляет ПАО «ММК».

На долю Магнитки приходится более половины всех поставок металла для российской судостроительной отрасли. В 2016 году ММК отгрузил отечественным судостроителям 72 тыс. тонн металлопродукции. Сегодня на верфях страны, помимо ледоколов проекта 22220 возводятся и другие современные российские ледоколы, в частности, дизель-электрический ледокол проекта Aker ARC 130 А, самый большой в мире многофункциональный линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» и другие суда.

Возможности производства судостали на ММК расширились после ввода в эксплуатацию в 2009 году толстолистового стана 5000. Комплекс по производству толстолистового проката способен производить судосталь, в том числе для российского ВМФ, танкеров, современных судов ледового класса. Судосталь, выпускаемая на стане 5000, сертифицирована классификационным обществом «Bureau Veritas» (Франция), Российским Морским Регистром Судоходства, Российским Речным Регистром, ABS (American Bureau of Shipping), Lloyd Register, норвежским классификационным обществом Det Norske Veritas, немецким классификационным обществом Germanischer Lloyd.

Теги: ммк, новости магнитогорска, ледокол, новости санкт-петербурга
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