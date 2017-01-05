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Агентство новостей Доступ 1 5 января 2017 года, 11:05

96% поставщиков ММК – предприятия и производители Магнитогорска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Почти все поставщики Магнитогорского металлургического комбината (ОАО «ММК», Челябинская область) – предприятия и производители Магнитогорска; об этом в рамках бизнес-форума, посвященного развитию малого и среднего бизнеса города рассказали представители предприятия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на управление информации комбината.

На встрече обсуждались вопросы государственной поддержки малого бизнеса, а также перспективы взаимодействия с бизнесменами самого крупного промышленного предприятия Южного Урала – ММК. Центральными докладчиками бизнес-форума, посвященного развитию малого и среднего бизнеса в Магнитогорске, стали делегаты Магнитогорского металлургического комбината – Павел Васев (начальник управления обеспечения закупок предприятия) и Виктория Тимошенко (старший менеджер по выбору поставщика ОАО «ММК»).

Представителям металлургического комбината было чем поделиться с коллегами. ММК в 2016 году стал победителем конкурса в номинации «Лидер торгово-закупочной деятельности». В своей презентации Павел Васев рассказал о работе службы снабжения предприятия, программе ее развития, принятой в этом году.

«Мы должны настроить работу с поставщиками таким образом, чтобы у нас не было дополнительных складских запасов, и чтобы поставщик вовремя привозил продукцию к нашим ремонтам, к нашим срокам обеспечения», – отметил Васев.

Одним из главных постулатов программы развития службы снабжения ММК в работе с поставщиками выдвигается приоритет магнитогорских производителей перед предприятиями других городов. Преследуются сразу несколько целей: патриотическая (поддержать своих – город и регион), и упростить саму процедуру поставок продукции на комбинат. На сегодняшний день 96% поставщиков ОАО «ММК» – это производители, в том числе и предприятия города Магнитогорска.

Магнитогорский металлургический комбинат сегодня открыт для общения с потенциальными поставщиками материалов и услуг. Каждый последний четверг месяца заместитель директора по коммерции проводит день открытых дверей. Весь документооборот производится в электронном виде, прозрачен и доступен. На официальном сайте предприятия расположена информация о том, как стать поставщиком ММК, правила проведения электронных торгов. Лучшие поставщики комбината поощряются.

По словам делегатов ММК на встрече с предпринимателями, участие в подобных форумах призвано максимально увеличить количество магнитогорских производителей в числе поставщиков ММК в будущем.

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Теги: ммк, бизнес, новости магнитогорска, поставщики
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