В Челябинске на улице расстреляли 57-летнего мужчину

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Ленинском районе (Челябинска) в результате уличного конфликта убит 57-летний местный житель, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

По данным полиции, сегодня, 31 декабря 2016 года, у дома по улице Грузовая произошел уличный конфликт между двумя мужчинами 1971 и 1984 годов рождения и 57-летним горожанином.

«В результате выстрела из травматического пистолета более взрослый из участников инцидента получил смертельное ранение», – уточнили в МВД.

Стрелявший и его друг пытались скрыться на машине, но в рамках введенного в городе плана «Перехват» были задержаны сотрудниками ГИБДД Управления МВД России по Челябинску.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.