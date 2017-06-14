18+ Жителя ЧТЗ забили насмерть молотком в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти жителя Челябинска, труп которого с проломленной головой был обнаружен в квартире на ЧТЗ, – по версии местных жителей, мужчину забил молотком его пасынок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник, 13 июня, жители двора, расположенного на пересечении улиц Салютная и Горького наблюдали, как из подъезда одного из домов вынесли труп проживавшего там мужчины. Горожане считают, что погибшего забил насмерть молотком его 19-летний пасынок. При этом в квартире якобы находился маленький ребенок. Следователи в настоящее время выясняют, что случилось на самом деле.

«Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ – "Убийство". Никто пока не задержан. Тщательно разбираемся в произошедшем. Комментировать что-то пока рано», – рассказал руководитель СО по Тракторозаводскому району СУ СКР по Челябинской области Виктор Штирц.

Известно, что стражи порядка изъяли с места преступления молоток. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова