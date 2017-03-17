18+ Жительница Златоуста неделю хранила труп «кухонного боксера» у себя в квартире

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Златоуста (Челябинская область) подозревается в убийстве своего 46-летнего бойфренда – труп мужчины с ножевым ранением груди нашли в ее квартире, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в квартире дома по улице имени П. Аносова. Сожитель, систематически избивавший свою 37-летнюю возлюбленную, в очередной раз поднял на женщину руку. Дама схватила нож и воткнула его обидчику в грудь. Рана оказалась смертельной. Не зная, куда деваться, горожанка ушла из дома и неделю прожила у подруги, оставив труп лежать на месте преступления.

«Через неделю женщина сообщила о содеянном в полицию. На допросе свою вину признала. Ранее потерпевший не раз избивал свою сожительницу, она его прогоняла, но тот возвращался и они мирились. Женщина жаловалась на побои в полицию. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась и характеризуется положительно, поэтому мы не стали заключать ее под стражу. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Дело возбуждено по статье "Убийство"», – рассказал руководитель СО по Златоусту СУ СКР по Челябинской области Андрей Морозов.

Он также добавил, что в рамках расследования горожанке будет назначена психиатрическая экспертиза. Не исключено, что действия женщины будут переквалифицированы на менее тяжкую статью – «Убийство в состоянии аффекта». Известно, что у подозреваемой есть двое детей, однако проживают они с бывшим мужем, поскольку горожанка работает проводником и часто уезжает в командировки.

Ольга Плеханова