Пт, 17.03.2017, 12:02 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 17 марта 2017 года, 11:11

18+ Жительница Златоуста неделю хранила труп «кухонного боксера» у себя в квартире


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Златоуста (Челябинская область) подозревается в убийстве своего 46-летнего бойфренда – труп мужчины с ножевым ранением груди нашли в ее квартире, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в квартире дома по улице имени П. Аносова. Сожитель, систематически избивавший свою 37-летнюю возлюбленную, в очередной раз поднял на женщину руку. Дама схватила нож и воткнула его обидчику в грудь. Рана оказалась смертельной. Не зная, куда деваться, горожанка ушла из дома и неделю прожила у подруги, оставив труп лежать на месте преступления.

«Через неделю женщина сообщила о содеянном в полицию. На допросе свою вину признала. Ранее потерпевший не раз избивал свою сожительницу, она его прогоняла, но тот возвращался и они мирились. Женщина жаловалась на побои в полицию. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась и характеризуется положительно, поэтому мы не стали заключать ее под стражу. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Дело возбуждено по статье "Убийство"», – рассказал руководитель СО по Златоусту СУ СКР по Челябинской области Андрей Морозов.

Он также добавил, что в рамках расследования горожанке будет назначена психиатрическая экспертиза. Не исключено, что действия женщины будут переквалифицированы на менее тяжкую статью – «Убийство в состоянии аффекта». Известно, что у подозреваемой есть двое детей, однако проживают они с бывшим мужем, поскольку горожанка работает проводником и часто уезжает в командировки.

Ольга Плеханова

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: убийство, новости златоуста, домашнее насилие, состояние аффекта
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 584
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

сегодня, 11:32
18+ Шестилетняя девочка отравилась антидепрессантами в Магнитогорске
сегодня, 11:00
Поезд с углем сошел с рельсов в Южноуральске
вчера, 14:21
НУЖНА ПОМОЩЬ. Челябинец сдал полиции мошенницу, «окучивавшую» его престарелую мать
вчера, 10:31
Ребенок упал в 5-метровый колодец вентиляционной шахты в Миассе
вчера, 10:14
ВНИМАНИЕ. Двухметровый мошенник из Миасса снимает квартиры и похищает вещи хозяев
вчера, 09:43
Крупный пожар уничтожил ферму с животными в Уйском районе
15 марта, 14:49
Видео с малышом, плачущим за дверью в Челябинске, всполошило интернет
15 марта, 10:37
Девочку, гулявшую по Копейску без верхней одежды, вернули матери
15 марта, 10:05
Младенец пострадал в ДТП на северо-западе Челябинска
15 марта, 09:45
18+ Челябинцы до смерти забили гостя, прожегшего диван сигаретой
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость