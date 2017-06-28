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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 28 июня 2017 года, 11:05

18+ Жительница Миасса спрятала мертворожденного ребенка в морозильник


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В морозильной камере у жительницы Миасса (Челябинская область) нашли обледенелый труп младенца – по предварительным данным, ребенок появился на свет мертвым в результате домашних родов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник, 27 июня, сотрудники скорой прибыли на вызов к женщине, которая пожаловалась на сильное кровотечение. Горожанка призналась, что два дня назад родила дома ребенка, но тот оказался мертвым, и она поместила труп в морозильник. Прибывшие на место сотрудники полиции и Следственного комитета нашли тело младенца, но изъять сразу его не смогли, так как он примерз. В итоге, чтобы отправить труп на исследование в морг, пришлось выпиливать морозильную камеру.

«Сегодня было произведено вскрытие. По предварительным данным, ребенок мертворожденный, нежизнеспособный. В настоящее время продолжаем устанавливать обстоятельства произошедшего. На учете в медучреждениях Миасса женщина не состояла», – рассказал старший следователь СО по Миассу СУ СКР по Челябинской области Евгений Ставер.

Известно, что роженица имеет высшее образование и ранее работала риелтором. Женщина проживала одна.

Ольга Плеханова

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Теги: новости миасса, новорожденные, труп в холодильнике, морозилка
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