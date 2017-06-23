Жители Миасса сняли, как из тучи «выползает» торнадо

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Миасса (Челябинская область) делятся в сецсетях фото и видео жуткой тучи, нависшей над городом во время очередной грозы – из облака «выползал» торнадо, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Тучу сняли с различных ракурсов, но все авторы сходятся в том, что нависла она над западной частью Миасса – в стороне поселков Первомайский и Мелентьевка. Со слов горожан, воронкообразное облако с молниями быстро прошло по небу через Машгородок, смочив окрестности ливнем.

«Был какой-то смерч, только не по самой Первомайке, а где-то рядом. Муж с сыном видели из авто», – пишет местная жительница.

Горожане сообщают о сильном ветре и дожде, однако о разрушениях ничего неизвестно. Не исключено, что воронка так и не достигла земли.

Фото и видео из групп «Инцидент Миасс» и «По секрету в Миассе»