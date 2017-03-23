18+ Житель села задержан за убийство родного брата под Нязепетровском

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель села в Нязепетровском районе (Челябинская область) задержан по подозрению в убийстве младшего брата, труп которого с проткнутой шеей лежал в его доме, – мужчина отказался от дачи показаний, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Утром 46-летний хозяин частного дома прибежал к соседям и заявил, что нашел своего младшего брата мертвым. На место вызвали следственно-оперативную группу. У погибшего было проникающее ранение шеи, причиненное кухонным ножом.

«По подозрению в убийстве задержан сам же брат погибшего. Его причастность к преступлению подтверждается рядом вещественных доказательств. Обвинение предъявлено. От показаний мужчина отказался», – рассказал следователь СО по Верхнему Уфалею СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Постников.

В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. С братом, который был его младше на 10 лет, они проживали вдвоем. Мужчины злоупотребляли спиртным.

Ольга Плеханова