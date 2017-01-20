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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 20 января 2017 года, 12:26

Житель Увелки всю ночь продержал жену в подвале после ссоры


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Увелки (Челябинская область), запершего свою жену в подвале гаража на ночь, – домашний тиран незаконно лишил женщину свободы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на МО МВД «Южноуральский».

Жительница Увелки обратилась в дежурную часть отдела полиции и пожаловалась на издевательство со стороны мужа. В один из дней января пьяный супруг избил свою 32-летнюю жену, а потом дал ей полушубок, свечку, бутылку воды и посадил в подвал гаража, где женщина провела всю ночь. Выпустил он ее только утром.

По данному факту подразделением дознания отдела полиции «Увельский» возбуждено дело по части 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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Теги: подвал, новости южноуральска, домашнее насилие, семейный тиран, новости увелки
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