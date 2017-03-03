18+ Житель Таскино забил насмерть односельчанку, справившую в его доме нужду

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель деревни Таскино (Сосновский район, Челябинская область) задержан за смертельное избиение 66-летней гостьи, с которой распивал спиртное, – труп женщины с разбитым лицом обнаружили дома соседи и вызвали полицию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в четверг, 2 марта, в деревне Таскино. Местные жители зашли в дом к 46-летнему соседу, чтобы попросить сигарет, однако обнаружили в комнате покрытую синяками односельчанку с окровавленным лицом. На место вызвали скорую и полицию. Медики констатировали смерть женщины и уехали. Стражи порядка застали хозяина спящим в состоянии сильного алкогольного опьянения и доставили в отдел.

Протрезвев, на допросе мужчина признался, что выпивал с погибшей, но после того, как она справила в его доме нужду, разозлился и набросился на нее с кулаками.

«Конфликт произошел в ходе распития спиртного. Мужчина нанес потерпевшей не менее 12 ударов руками и ногами в область туловища и конечностей. Женщина скончалась от комбинированной травмы головы и груди. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения по части 4 статьи 111 УК РФ – "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть"», – рассказал старший следователь Сосновского межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Егор Басыров.

Известно, что подозреваемый 10 лет отсидел в колонии за убийство собственной матери. Также он состоит на учете с психическим заболеванием, поэтому ему будет назначена психиатрическая экспертиза. Если мужчину признают вменяемым, ему грозит до 15 лет лишения свободы, а если нет – его направят на принудительное лечение.

Ольга Плеханова