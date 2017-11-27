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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 11:41

Житель Миасса задохнулся в садовом домике во время пожара


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) устанавливаются причины пожара на садовом участке в СНТ «Золотая долина-1», во время которого погиб человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу местного пожарно-спасательного гарнизона.

Инцидент произошел около часу ночи в воскресенье, 26 ноября. К месту происшествия были направлены боевые расчеты 16, 29 и 47 пожарно-спасательных частей.

«Установлено, что возгорание началось в деревянной бане площадью 20 квадратных метров, затем огненная стихия ринулась на дом, стоящий в непосредственной близости. В результате пожара баня уничтожена полностью. Повреждены кровля, потолок и стены дома. Во время обследования дома в одной из комнат было найдено тело мужчины, предположительно хозяина участка. Он отравился продуктами горения», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Теги: пожар, новости миасса
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