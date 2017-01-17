Житель Миасса прострелил живот соседу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) местный житель прострелил живот соседу из самодельного оружия – поводом стал длительный бытовой конфликт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Установлено, что 16 января в горбольницу доставили мужчину 1961 года рождения, с проникающим огнестрельным ранением брюшной полости. Полиция выяснила, что огонь открыл 27-летний сосед потерпевшего, с которым у него был длительный бытовой конфликт.

Парень был задержан полицией, у него изъяли самодельное устройство для производства выстрелов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.