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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 14:20

18+ Житель Кизильского района насмерть забил конкурента кирпичом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Разборки из-за женщины закончились смертельной дракой между двумя собутыльниками в Кизильском районе (Челябинская область) – ревнивец бил соперника палкой, а затем проломил ему голову куском кирпича, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В понедельник, 26 июня, Кизильский райсуд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 44-летнего местного жителя, учинившего смертельную драку во дворе своего дома два дня назад. В гостях у мужчины распивали спиртное его подруга и товарищ. Оба приятеля оказывали женщине знаки внимания и в итоге рассорились, не поделив даму. Хозяин предложил гостю «поговорить» на улице. Во дворе он ударил соперника в лицо кулаком, а тот в ответ схватил палку и огрел обидчика по голове.

«Выхватив у гостя палку, мужчина стал бить ею потерпевшего по лицу. После семи ударов она сломалась. Собутыльник потерял равновесие и упал на землю, после чего злоумышленник вооружился обломком кирпича, сел на противника сверху и нанес ему не мерее десяти ударов по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму. Потерпевший скончался в Кизильской ЦРБ. Мужчина был задержан в тот же день», – рассказал замруководителя Правобережного межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Малахов.

Злоумышленник признал свою вину по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Сейчас он находится в СИЗО. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова

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Теги: убийство, ревность, кирпич, новости кизильского района
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