Житель Карталов вынес из магазина 4 пуховика и рубашку

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Карталов (Челябинская область) попытался украсть из магазина четыре пуховика и рубашку – стражи порядка задержали подозреваемого в краже местного жителя на выходе из комплекса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии региона.

В ночь на среду, 4 января, на пульт вневедомственной охраны войск национальной гвардии города поступил сигнал из торгового комплекса по улице Калмыкова. «Оперативно прибывшие через три минуты сотрудники Росгвардии обнаружили, что с тыльной стороны магазина взломаны рольставни и двери для служебного пользования, а из дверного проема вылезает неизвестный гражданин с вещами в руках. Мужчина попытался скрыться, но был задержан. Им оказался местный житель 1987 года рождения», − пояснили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Похищенное имущество на общую сумму более 12 тыс. рублей (четыре женских пуховика и мужская рубашка) было изъято. Задержанного передали сотрудникам МВД для принятия процессуального решения и меры пресечения.