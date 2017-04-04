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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 4 апреля 2017 года, 18:38

18+ Житель Карабаша признался в убийстве и поджоге 15-летнего мальчика


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Кабараша (Челябинская область) задержан по подозрению в убийстве 15-летнего подростка, пропавшего накануне, – обгоревший труп, найденный недалеко от дома мужчины, направлен на экспертизу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В воскресенье, 2 апреля, вечером пожарные выехали тушить один из заброшенных домов на улице Пятилетки. В ветхом здании огнеборцы обнаружили обожженный труп молодого человека. Прибывшие на место правоохранители предположили, что тело может принадлежать пропавшему накануне подростку, который ездил в этот район, чтобы покормить собаку, охраняющую дачный домик. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 27-летний мужчина, проживающий рядом со сгоревшим зданием.

«Горожанин рассказал, что встретил на улице незнакомого молодого человека, которого пригласил к себе выпить. В ходе распития между ними произошел конфликт, который инициировал подозреваемый, после чего, с его слов, он нанес несколько ударов по голове потерпевшему. Тот упал и скончался. Мужчина пояснил, что перенес тело в соседний дом, забросал рубероидом и поджег», – рассказал руководитель СО по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области Павел Козорез.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия. Решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).  Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Достоверно личность погибшего будет установлена после проведения генетической экспертизы.

Ольга Плеханова 

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Теги: обгоревший труп, новости карабаша, убийство подростка
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