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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 16 февраля 2017 года, 12:49

Житель Чебаркуля соблазнил школьницу и заразил ее ВИЧ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Чебаркуле (Челябинская область) задержан местный житель, вступивший в интимную близость со школьницей и заразивший ее ВИЧ-инфекцией, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Инспектором по делам несовершеннолетних МО МВД России "Чебаркульский" выявлен факт интимной связи между взрослым мужчиной и несовершеннолетней жительницей села», – сообщила специалист направления по связям со СМИ отдела полиции Елена Щеткова.

По ее словам, отношения между 40-летним мужчиной и девушкой, не достигшей 16-летнего возраста, продолжались с ноября 2016 по январь текущего года по обоюдному согласию. «Для взрослого это является уголовно наказуемым деянием», – уточнила Елена Щеткова.

Полиция также установила, что он, будучи заражен ВИЧ, ничего не сказал об этом своей юной знакомой, чем заведомо поставил ее в опасность заражения инфекцией, передающейся половым путем. «В результате девушка также оказалась заражена вирусом иммунодефицита человека», – сказали в полиции.

Известно, что мужчина уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и преступлений против личности. В настоящее время в отношении него возбуждены два уголовных дела: за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и заражение ВИЧ-инфекцией. Ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания.

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Теги: совращение малолетней, новости чебаркуля, заражение вич
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