18+ Житель Бакала 12 дней провел в квартире с разлагающимся трупом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Бакала (Челябинская область) задержан за убийство своего 59-летнего товарища, труп которого нашли в подъезде многоквартирного дома, – тело 12 дней разлагалось у злоумышленника в квартире и на балконе, пока он не решил избавиться от него, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник, 21 марта, утром под лестницей на первом этаже одного из домов по улице Трегубенковых местная жительница обнаружила накрытый ковром труп. Женщина сразу вызвала полицию. Прибывшие на место стражи порядка увидели на теле признаки гниения и следы насильственной смерти. По факту произошедшего возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Позднее выяснилось, что труп принадлежит 59-летнему жителю Бакала, который пропал без вести еще 9-го.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен один из жителей подъезда, причастный к исчезновению погибшего. Мужчина признался, что в ночь на 9 марта распивал со своим приятелем спиртное у себя в квартире, встреча закончилась ссорой. С его слов, гость нецензурно отозвался о его родственниках. Разозлившись, хозяин задушил его руками. Некоторое время труп находился в квартире, затем товарищ вынес его на балкон. И лишь утром 21 марта спустил на первый этаж подъезда», – рассказал руководитель СО по Сатке СУ СКР по Челябинской области Геннадий Соловьев.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений. Жил один и злоупотреблял спиртным.

Ольга Плеханова