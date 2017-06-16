Женщину и младенца придавило стеной мечети под Аргаяшом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Стена старого дома, приспособленного под деревенскую мечеть, обрушилась, придавив женщину и годовалого ребенка, – пострадавшие госпитализированы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Аргаяш Медиа».

«16 июня 2017 года в 3 часа 31 минуту ночи в ПЧ-56 села Аргаяш поступило сообщение о том, что в деревне Аязгулова в мечети произошло обрушение конструкций. На этот момент в здании находились люди. К месту происшествия было направлено отделение пожарной части. Было установлено, что обрушилось перекрытие площадью 8х12 метров. Пострадали 32-летняя женщина и ребенок 2016 года рождения, которые были госпитализированы в Аргаяшскую ЦРБ. Причины обрушения устанавливаются», – рассказал редакции газеты «Восход» инспектор надзорной деятельности ПР №16 Владимир Беспалов.

Известно, что мечеть располагалась в старом полуразрушенном доме.

Фото «Аргаяш Медиа»