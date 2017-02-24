Женщина погибла в тройном ДТП на встречке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Женщина-водитель легковушки погибла при попытке обгона, протаранив две иномарки на трассе Челябинск–Троицк, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка полиции.

Смертельную аварию зафиксировали в праздничный выходной, 23 февраля, около трех часов дня. Сообщается, что 34-летняя водитель Nissan Almera выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась сразу с двумя легковушками – KIA Ceed и KIA Sportage.

В результате с травмами различной степени тяжести госпитализировали трех человек, автоледи получила не совместимые с жизнью ранения.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все причины случившегося.