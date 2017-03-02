Чт, 02.03.2017, 11:36 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 2 марта 2017 года, 10:15

Женщина избила соперницу, вломившись к ней ночью в квартиру под Кусой


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительнице Кусинского района (Челябинская область) грозит уголовная ответственность за нападение на возможную любовницу ее супруга – ревнивая женщина не поленилась ночью приехать к дому соперницы и устроила разборки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В среду, 1 марта, следователи начали проверку материала, поступившего из полиции, куда обратилась 34-летняя жительница одного из поселков. Ночью в двери ее квартиры постучали две незнакомки. Открывать им она не стала, так как гостьи были настроены агрессивно. После этого дамы не ушли. Настойчивые женщины сломали двери, проникли в квартиру, накинулись на хозяйку и стали избивать.

«Потерпевшая получила побои. Установлено, что налетчица является новой сожительницей ее бывшего. К потерпевшей она приехала из другого поселения, узнав, что мужчина бывает у нее в гостях. С собой она взяла подругу, которая ей помогала», – рассказал замруководителя СО по Златоусту СУ СКР по Челябинской области Александр Распопов.

По факту случившегося начата доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), уточняется характер полученных потерпевшей травм, а также степень участия каждой их налетчиц.

Ольга Плеханова

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: побои, любовник, любовь, ревность, новости кусы
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 554
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

вчера, 13:28
В Челябинске у маршрутки на ходу лопнуло колесо, пострадала пассажирка
28 февраля, 15:10
Два грузовика не поделили трассу М-5 под Усть-Катавом: 1 погиб, 2 ранены
28 февраля, 14:15
Челябинский таксист продал забытый в его машине телефон
28 февраля, 12:18
Психбольной житель Озерска сломал ноги, выпрыгнув из окна
27 февраля, 17:50
Пенсионер в Озерске «отдал» мошенникам почти 400 тыс. рублей
27 февраля, 16:00
Челябинцу проломили голову в массовой разборке на АМЗ
27 февраля, 15:05
Три человека разбились в лобовом ДТП под Чебаркулем
27 февраля, 14:45
Автоледи на иномарке протаранила УАЗ на встречке под Южноуральском
27 февраля, 09:00
18+ Челябинец забил насмерть отца, пока его девушка была в душе
26 февраля, 08:59
Для расследования инцидента, в результате которого без света ночью остались 6 тыс. челябинцев, создана комиссия
';
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017?

Подписка на новости
Прислать новость