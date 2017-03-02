Женщина избила соперницу, вломившись к ней ночью в квартиру под Кусой

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительнице Кусинского района (Челябинская область) грозит уголовная ответственность за нападение на возможную любовницу ее супруга – ревнивая женщина не поленилась ночью приехать к дому соперницы и устроила разборки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В среду, 1 марта, следователи начали проверку материала, поступившего из полиции, куда обратилась 34-летняя жительница одного из поселков. Ночью в двери ее квартиры постучали две незнакомки. Открывать им она не стала, так как гостьи были настроены агрессивно. После этого дамы не ушли. Настойчивые женщины сломали двери, проникли в квартиру, накинулись на хозяйку и стали избивать.

«Потерпевшая получила побои. Установлено, что налетчица является новой сожительницей ее бывшего. К потерпевшей она приехала из другого поселения, узнав, что мужчина бывает у нее в гостях. С собой она взяла подругу, которая ей помогала», – рассказал замруководителя СО по Златоусту СУ СКР по Челябинской области Александр Распопов.

По факту случившегося начата доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), уточняется характер полученных потерпевшей травм, а также степень участия каждой их налетчиц.

Ольга Плеханова