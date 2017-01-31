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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 31 января 2017 года, 11:29

СКАНДАЛ. Заводчанин «заминировал» ЧТПЗ из-за долга по зарплате


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Работник Челябинского трубопрокатного завода задержан за ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, – 30-летний мужчина заявил, что на родном предприятии взорвутся пять гранат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В понедельник, 30 января, около 14.00 в ЕДДС поступило сообщение от анонима, заявившего, что незнакомец собирается взорвать на территории ЧТПЗ пять гранат. На место выехали сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии, однако взрывных устройств на заводе не нашли. Зато установили звонившего – им оказался 30-летний мастер цеха.

«Мужчина был задержан бойцами вневедомственной охраны Росгвардии и передан сотрудникам МВД. Установлено также, что данное сообщение задержанный сделал после того, как служба безопасности предприятия не пропустила его на территорию завода», – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении дела по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма).

По данным источника Агентства новостей «Доступ», задержанный заводчанин пояснил сотрудникам спецслужб, что на отчаянный поступок его толкнула задержка зарплаты.

Специалист по связям со СМИ ЧТПЗ был недоступен для комментариев на момент подготовки материала. 

Ольга Плеханова

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Теги: чтпз, новости челябинска, антитеррор, долги по зарплатам
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