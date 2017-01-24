Закрыто движение по трассе Р-336 в Оренбургской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Главное управление МЧС по Челябинской области информирует о временном ограничении движения по трассе Р-336 Оренбург – Орск – Шильда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С 18.30 24 января 2017 года из-за ухудшения погодных условий и плохой видимости введено временное ограничение движения по трассе Р-336 Оренбург – – Орск – Шильда – с 170 по 260 км, до особого распоряжения», – говорится в сообщении.

Южноуральцев просят заранее планировать маршрут с учетом погодных условий в Оренбургской области.