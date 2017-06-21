Задержан разбойник, нападавший на дальнобойщиков на М-5 под Златоустом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Разбойник, разыскиваемый за серию нападений на дальнобойщиков на трассе М-5 в Челябинской области, пытался убежать при задержании от полиции, однако в итоге был пойман и водворен в изолятор временного содержания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По подозрению в серии грабежей и разбойных нападений в отношении водителей большегрузного автотранспорта на трассе М-5 Отделом МВД России по Златоустовскому городскому округу разыскивался 45-летний мужчина.

«В ходе отработки территории обслуживания оперативники Отдела МВД России по Уйскому району установили, что данный гражданин скрывался у своего знакомого, ранее судимого жителя поселка Бирюковский (Уйский район) », – говорится в сообщении.

При задержании мужчина пытался скрыться, но, благодаря грамотным действиям оперативников, был задержан. Злоумышленник передан сотрудникам Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу.

