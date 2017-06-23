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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 23 июня 2017 года, 12:58

18+ Задержан эксгибиционист, напугавший 9-летнюю девочку на ЧТЗ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинец задержан за демонстрацию половых органов перед девятилетней девочкой во дворе одного из домов в Тракторозаводском районе – на извращенца пожаловались родители ребенка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 22 июня около одного из домов в районе ЧТЗ. Незнакомец обнажился перед школьницей, напугав ребенка. Злоумышленника быстро отыскали и задержали. Им оказался 43-летний местный житель.

Действия мужчины квалифицированы по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Эксгибиционисту грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится в ИВС. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. 

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Теги: педофил, чтз, эксгибиционист, новости челябинска, тракторозаводский район
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