18+ Задержан эксгибиционист, напугавший 9-летнюю девочку на ЧТЗ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинец задержан за демонстрацию половых органов перед девятилетней девочкой во дворе одного из домов в Тракторозаводском районе – на извращенца пожаловались родители ребенка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 22 июня около одного из домов в районе ЧТЗ. Незнакомец обнажился перед школьницей, напугав ребенка. Злоумышленника быстро отыскали и задержали. Им оказался 43-летний местный житель.

Действия мужчины квалифицированы по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Эксгибиционисту грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится в ИВС. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.