Задержан челябинец, открывший интернет-магазин по продаже наркотиков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Молодой челябинец арестован за организацию интернет-магазина, через который торговал наркотиками, – на дилера вышли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ночь», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Следствием установлено, что с января 2017 года 21-летний челябинец занимался сбытом наркотических средств через интернет-магазин. После задержания подозреваемого сотрудниками полиции изъяли у него 33 «закладки» с «синтетикой», которые он приготовил для продажи в разных районах города. Молодой человек арестован.

В ОП «Тракторозаводский» возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 228 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков). Парню грозит до трех лет лишения свободы.