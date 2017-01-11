Забывчивый работник ж/д вокзала Челябинска поставил на уши спецслужбы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Взрывные устройства полчаса искали в подозрительном рюкзаке, оставленном на ж/д вокзале Челябинска, – обошлось без эвакуации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник, 10 января, утром на территории станции Челябинск-Главный, на ж/д вокзале, был обнаружен бесхозный рюкзак. Следуя инструкциям по противодействию терроризму, на место выехали все экстренные службы. Стражам порядка удалось в течение 30 минут разобраться в ситуации.

«Благодаря грамотным действиям сотрудников транспортной полиции был установлен владелец рюкзака. Им оказался работник вокзала. Взрывчатых веществ обнаружено не было», – рассказали в пресс-службе ЮУ ЛУ МВДТ.

Эвакуации сотрудников и посетителей здания не проводилось. На работу ж/д вокзала происшествие не повлияло.

Ольга Плеханова