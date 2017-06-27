ВНИМАНИЕ. За кладбищем в Челябинске нашли 500 ртутьсодержащих ламп

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске утилизируют 500 ртутьсодержащих ламп, найденных за кладбищем «Градское», – угрозы жизни и здоровью горожан нет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Несанкционированную свалку ртутьсодержащих ламп в количестве 500 штук обнаружили за кладбищем «Градское» на улице Городская на северо-западе Челябинска. Оповещение оперативных и диспетчерских служб Челябинска проведено согласно действующим алгоритмам.

«Угрозы жизни и здоровью жителей города нет. Место охраняется сотрудниками полиции. Ситуация находится на контроле администрации Курчатовского района. Утилизацией ламп займется ООО “Мериз”», – рассказала пресс-секретарь Челябинской городской службы спасения Римма Садыкова.

Напомним, организация несанкционированных свалок категорически запрещена и преследуется по закону. Ртуть относится к группе высокотоксичных веществ 1 класса опасности, поэтому вывоз на свалки ламп с ртутным заполнением категорически запрещен. Утилизацией таких ламп занимаются специальные предприятия.

Пары ртути ядовиты и могут вызвать тяжелое отравление. Ртуть и ее соединения поражают нервную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт и дыхательные пути.

