Южноуральские контрразведчики изъяли из оборота 700 г героина

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские контрразведчики изъяли из оборота 700 граммов героина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области.

«Преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Крупную партию наркотика хранил у себя в жилище гость из Средней Азии. Наркотическое средство предназначалось для сбыта мелкими партиями – оперативники также обнаружили у мужчины весы и упаковочный материал, предназначенные для расфасовки товара», – говорится в сообщении.

Следственным отделом УФСБ России решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).