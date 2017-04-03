Взрыв в метро в Петербурге: власти подтверждают гибель 5 человек

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Санкт-Петербурга подтвердили гибель пяти человек в результате взрыва в метро, ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщает о десяти погибших и более чем 50 пострадавших, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, по данным администрации города, трагедия случилась на станции метро «Технологический институт». В метрополитене официально подтвердили, что в вагоне метро взорвался неустановленный предмет. Происходит эвакуация пассажиров; станции «Технологический институт» и «Сенная площадь» закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки.

На опубликованных в соцсети фото видно, что дверь вагона сильно повреждена, платформу станции заволокло дымом.

На месте работают 80 сотрудников МЧС.

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку в связи со взрывом в вагоне на платформе станции метрополитена «Технологический институт». На место происшествия для координации действий правоохранительных органов уже прибыл прокурор города Сергей Литвиненко. Ход доследственной проверки по данному факту поставлен на особый контроль прокурора города.

Фото и видео из соцсети