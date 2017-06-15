Воры едва не оставили без связи абонентов Tele2 в Копейске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники ЧОПа задержали двух челябинцев, похитивших с вышки мобильного оператора аккумуляторы, – абоненты Tele2 в Копейске рисковали остаться без связи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В среду, 14 июня, поздним вечером бойцы ГБР «Варяг» под Копейском, в поселке Бажово, задержали двух жителей Челябинска. По предварительным данным, мужчины похитили аккумуляторы с охраняемой вышки мобильного оператора Tele2, что грозило потерей связи в Копейске и его окрестностях.

«Злоумышленники пытались скрыться на автомобиле, но не справились с управлением и устроили ДТП со служебной автомашиной ЧОПа. Никто не пострадал», – рассказали в охранном предприятии.

Злоумышленники были переданы сотрудникам полиции. Ворами оказались приятели 33-34 лет, проживающие в областном центре.