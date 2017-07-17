Водителя «12-й» зажало в авто после столкновения с джипом на трассе М-5

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бойцы Усть-Катавского спасотряда в понедельник, 17 июля, выезжали на трассу М-5 для помощи пострадавшим в ДТП – на дороге в горнозаводской зоне столкнулись ВАЗ-2112 и джип, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр ПСС Челябинской области.

Авария произошла около девяти часов утра на 1 654 километре автодороги Москва – Челябинск.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель джипа не пострадал, а вот водитель ВАЗа оказался зажатым в своем авто. Двое его пассажиров, женщина и ребенок, не пострадали», – рассказали в ПСС.

Прибывшие спасатели совместно с пожарными из Катав-Ивановска деблокировали пострадавшего из автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливает Госавтоинспекция.