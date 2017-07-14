Водитель Mazda угробил свою престарелую пассажирку, не уступив дорогу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства аварии, в которой один человек погиб и несколько пострадали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент произошел в четверг, 13 июля, на улице Вернадского. «По предварительной информации, водитель Mazda 1952 года рождения при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной Mitsubishi Lancer под управлением водителя 1999 года рождения.

В результате столкновения водитель Mazda госпитализирован, его пассажирка 1940 года рождения погибла на месте происшествия», – рассказали в полиции, добавив, что водителю и пассажирам второй автомашины необходимая помощь была оказана на месте ДТП.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.