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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 21 сентября 2017 года, 16:13

ВНИМАНИЕ. Внедорожник насмерть сбил лося на трассе между Златоустом и Миассом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Автомобилисты предостерегают друг друга от лесных животных на трассе между Златоустом и Миассом (Челябинская область) – под колеса внедорожника угодил молодой лось, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария случилась в среду, 20 сентября, вечером на автодороге Златоуст – Миасс. На проезжую часть из леса внезапно выскочил лось. Водитель Mercedes не успел затормозить и сбил животное. Сохатый скончался на месте.

«С водителем авто все в порядке», – сообщают очевидцы в соцсети.

Водители пишут, что от подобного ДТП у леса не застрахован никто, так как дикие животные непредсказуемы. Автомобилистов просят не разгоняться на данной трассе. Так, один из водителей рассказывает, что на днях едва не сбил семью кабанов, перебегавшую дорогу вечером.

Фото участника группы «Сми-Иа Твое-Время»

В отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области напоминают, что сообщать в Госавтоинспекцию о сбитом животном (от кошки и голубя до лося) обязательно. Водителям, оставившим место ДТП, грозит лишение прав.

Ответственность за сбитое на дороге животное предусмотрена Гражданским кодексом РФ (статья 1079). Водитель вне зависимости от своей виновности обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, которым является его транспортное средство. Размеры взысканий определяются приказом министерства природы РФ от 08.12.2011 № 948 "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам".

За гибель животных установлены следующие таксы: лось – 40 тыс. рублей, кабан – 15 тыс. рублей, благородный олень – 35 тыс. рублей, медведь – 30 тыс. рублей, косуля – 20 тыс. рублей, барсук – 6 тыс. рублей, сурок – 3 тыс. рублей, бобер – 3 тыс. рублей, рысь – 20 тыс. рублей, волк – 100 рублей, лиса – 100 рублей, енот и енотовидная собака – 100 рублей, белка – 250 рублей, дикие кошки и кролики – 500 рублей, глухари – 3 тыс. рублей, утки, рябчики, голуби и куропатки – 300 рублей, гусь – 500 рублей.

Теги: лось, штрафы, новости челябинской области, гибель животных, дороги в челябинской области
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