ВАЗ влетел в грузовик под Саткой, погибли два человека

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники ГИБДД Саткинского района (Челябинская область) устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, авария произошла на 1 671 километре федеральной дороги М-5 «Урал» Москва – Челябинск.

«Водитель ВАЗ-211440 не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF. В результате 31-летний водитель и 35-летняя пассажирка легковой машины от полученных травм скончались на месте», – рассказали в полиции.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка.