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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 23 сентября 2017 года, 11:55

В центре Челябинска с рельсов сошел трамвай


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Вечером 22 сентября на улице Российской с рельсов сошел трамвай, – очевидцы сообщают, что движение возобновилось в течение 20 минут, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные соцсетей.

Сход произошел на пересечении улицы Российской с проспектом Победы в районе 19 часов. В группе «Подслушано челябинский транспорт» сообщают, что о неисправности стрелки было известно еще 21 сентября, но рабочие приехали на место заявки только к моменту схода вагона. По словам очевидцев, движение возобновилось уже через 20 минут.

Установка вагона на рельсы попала на камеры наружного наблюдения.

Фото из группы «Подслушано челябинский транспорт»,
видео компании «Интерсвязь»
 

Теги: сход вагонов, трамвай, авария дтп, новости челябинска
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