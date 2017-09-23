В центре Челябинска с рельсов сошел трамвай

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Вечером 22 сентября на улице Российской с рельсов сошел трамвай, – очевидцы сообщают, что движение возобновилось в течение 20 минут, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные соцсетей.

Сход произошел на пересечении улицы Российской с проспектом Победы в районе 19 часов. В группе «Подслушано челябинский транспорт» сообщают, что о неисправности стрелки было известно еще 21 сентября, но рабочие приехали на место заявки только к моменту схода вагона. По словам очевидцев, движение возобновилось уже через 20 минут.

Установка вагона на рельсы попала на камеры наружного наблюдения.

Фото из группы «Подслушано челябинский транспорт»,

видео компании «Интерсвязь»

