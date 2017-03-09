18+ В огороде у жительницы Миасса нашли труп недоношенного ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи Миасса (Челябинская область) выясняют обстоятельства гибели недоношенного ребенка, найденного в огороде у местной жительницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Вечером 7 марта в огороде частного дома был обнаружен плод без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, у 26-летней местной жительницы произошли преждевременные роды, ребенок родился мертвым.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

