ВАЖНО. В детской больнице Озерска рухнула стена

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Вечером 21 сентября в детской поликлинике Озерска (ЗАТО, Челябинская область) рухнули стена и часть потолка – по счастливой случайности никто не пострадал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня в Озерске произошло ЧП: в детской поликлинике обрушилась опорная стена и часть потолка. Выяснилось, что строители, нанятые центральной медико-санитарной частью (ЦМСЧ), не выполнили требования безопасности при строительных работах», – сообщается в группе «Мы с Маяка».

Как удалось узнать корреспонденту Агентства новостей «Доступ» из собственных источников, на первом этаже больницы решили сделать косметический ремонт. Рухнувшая стена не была несущей, а выполняла функцию перегородки, которую решили сломать, чтобы расширить помещение для хранения медицинских карточек. Внезапно выяснилось, что сверху на кирпичах лежали бетонные перекладины весом 150 кг. К счастью, никто не пострадал. По словам строителей, в проекте здания эти балки не были указаны. Теперь косметический ремонт превратится в капитальный.

Отметим, что деятельность больниц в «запретках» находится в ведении Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Тем не менее, в администрации города и на градообразующем предприятии ПО «Маяк» созданы комиссии для решения проблемы. Жители города рассказывают, что в медучреждении продолжают работать второй и третий этажи.

Екатерина Гонова,

фото из группы «Мы с Маяка»