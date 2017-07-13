В администрацию Кусинского района нагрянул ОМОН

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В администрации Кусинского района сегодня, 13 июля, работают силовики – особенно их интересуют документы, связанные с тратой бюджетных средств, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Известно, что проверку расходования казенных денег, выделенных в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение жильем детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей», проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД при силовой поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии с участием специалистов Главного контрольного управления Челябинской области.

Кроме того, по словам сотрудников администрации, их сегодня навестил вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора Челябинской области Евгений Голицын. Напомним, тема, обеспечения детей-сирот жильем находится на контроле главы региона Бориса Дубровского и начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области Андрея Сергеева.