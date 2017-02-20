В Златоусте пожарные вытащили из горящей квартиры троих детей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В воскресенье, 19 февраля, в Златоусте (Челябинская область) пожарные вытащили из горящей квартиры троих детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщается, что вызов о пожаре поступил около полудня. Через семь минут огнеборцы были на месте. Горела квартира на третьем этаже многоквартирного дома, на балконе которой ждали помощи двое детей и женщина.

Первая часть огнеборцев отправилась в подъезд жилого дома, чтобы начать тушение огня, параллельно вторая группа начала работу с противоположной стороны здания, чтобы спасти людей с балконов с помощью автолестницы.

«Развернуть большую машину на этом участке не представлялось возможным – горящая квартира находилась ближе к центру здания, дороги и подъездные пути отсутствовали, а вдоль дома росли насаждения деревьев, мешавшие проезду. А счет шел на секунды. Тогда старший инструктор по вождению пожарной машины 8-й пожарно-спасательной части принял решение об установке к балкону горящей квартиры ручной трехколенной лестницы», – говорится в официальном сообщении.

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В итоге пожарным удалось спасти мальчика 2011 года рождения, девочку 2008 года рождения, их маму и ее подругу. Еще одного ребенка – пятилетнего малыша – вытащил из горящей квартиры сосед сверху до приезда спасателей. Детей госпитализировали в медучреждение для детального обследования.