В Троицке рухнула стена дома

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В поселке ГРЭС в Троицке (Челябинская область) рухнула стена дома, об этом свидетельствует фотография, размещенная в группе в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На снимке видно, что у кирпичного двухэтажного дома рухнула часть стены. «Дом рушится... Стена рухнула. Как теперь быть жителям этого дома? Помогите», – пишет автор поста.

«Судя по фото, он сейчас еще больше будет разрушаться в сторону надписи "Магазин Тройка". Как только отвалится угол дома (а он держится на честном слове), рухнет часть второго этажа, погребет за собой часть первого, и тут же рухнет кровля, а за ней и весь дом», – предполагают развитие событий местные жители.

Напомним, что это далеко не единственный дом в поселке ГРЭС, находящийся в аварийном состоянии. Ранее Агентство новостей «Доступ» сообщало о том, как выпадают кирпичи из стены многоквартирной пятиэтажки по адресу 10-й квартал, 12-Б.