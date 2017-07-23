В Пласте следователи устанавливают обстоятельства смерти 14-летнего школьника

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Пласте (Челябинская область) проводится проверка по факту смерти 14-летнего подростка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального управления Следственного комитета, вечером 22 июля в гараже одного из частных домов города было обнаружено тело школьника.

«Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, при осмотре не обнаружено. Проводится доследственная проверка», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти ребенка. Кроме того, будут опрошены родственники и друзья подростка, проверены условия его проживания.